انتهاء مهلة نقل بطاقة التموين دون التقيد بمحل الإقامة بعد أسبوع

تستمر مكاتب التموين في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» في استلام طلبات المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، حيث يتبقى أسبوع من المهلة التي نص عليها القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى دون التقيد بمحل الإقامة للمواطن الراغب في نقل بطاقته، والتي تنتهي يوم 15 يناير الجاري 2022.

انتهاء مهلة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وشهد شهر أكتوبر الماضي، إصدار توجيه وزاري لمديريات التموين من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحديد مهلة حتى 15 يناير 2022 باستلام طلبات المواطنين بشأن نقل بطاقة التموين للتمكن من صرف الخبز والتموين من المحافظة المقيمين فيها لظروف العمل أو الإقامة دون التقيد بمحل الإقامة بهذه المحافظة.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين تقوم بتحويل الطلبات التي تتسلمها من المواطنين لمديرية التموين التابع لها المكاتب، حيث تقوم المديريات في هذا الشأن بتحويل الطلبات إلى الديوان العام للوزارة، وتستمر هذه العملية حتى يوم 15 يناير الجاري دون التقيد بمحل الإقامة الراغب له المواطن نقل البطاقة التموينية عليه ودون اشتراط مطابقة عنوان بطاقة الرقم القومي بالمحافظة التي يرغب التحويل لها.

نص قرار الفصل الجغرافي في صرف الخبز لمحافظات القاهرة الكبرى

فيما أقرت وزارة التموين بداية من شهر أكتوبر الماضي الفصل الجغرافي في صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بعد صدور قرار وزاري نص على: «اعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى نطاق جغرافي مستقل، في صرف الخبز».

من جانبه، قال أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إنه بعد انتهاء المهلة يوم 15 يناير الجاري لن يتمكن أي مواطن من نقل بطاقة التموين إلا إذا كانت بطاقة الرقم القومي له مطابقة للمحافظة التي يرغب في نقل بطاقة التموين لها.

وناشد الرفاعي عبر بث مباشر لـ«الوطن»، جميع المواطنين للاستفادة من المهلة المفتوحة حاليا لنقل البطاقة التموينية دون التقيد بمحل الإقامة.

في سياق متصل، تتيح وزارة التموين، نقل بطاقة التموين إلكترونيا من محافظة لأخرى، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، باتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.