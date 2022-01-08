قرارات جديدة لـ«التموين».. 7 أيام مهلة لراغبي نقل البطاقة (فيديو)

قال أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إنه وفقا لقرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالفصل الجغرافي لمحافظات القاهرة الكبرى بشأن صرف البطاقة التموينية، والذي صدر أكتوبر الماضي، وكان متاح على بوابة مصر الرقمية نقل البطاقة في نطاق القاهرة الكبرى، في مهلة تنتهي حتى 15 يناير الجاري، دون التقيد ببطاقة الرقم القومي.

يمكن مد المهلة بقرار من الوزير

وأضاف «الرفاعي»، خلال بث مباشر لجريدة «الوطن»، أنه يشترط بعد انتهاء المهلة المحددة أن يكون النقل من محافظة لأخرى أن تكون من سكان نفس المحافظة، وبالتالي التقيد بمحل السكن المقيد بالرقم القومي، لافتا أن مد المهلة من عدمها ترجع للوزير، مناشدا سكان القاهرة والجيزة والقليوبية بالبدء في النقل.

وأوضح أن النقل يكون عبر مكاتب التموين، سواء المكاتب التابعة له الشخص أو القريبة من محل سكنه، ويملأ الاستمارة، وفي خلال 48 ساعة يتم تنفيذ النقل على نفس البطاقة الخاصة به ولا يستلزم استصدار بطاقة جديدة.

مدة نقل بطاقة التموين تنتهي يوم 15 يناير

ولفت أن نظام صرف الخبز مقيد على البطاقة محل الإقامة أو البطاقة التابعة للمحافظة الصادر منها البطاقة، ودون ذلك لا يستطيع الفرد صرف الخبز من خارج نطاق المحافظة التابعة له.

ويمكن تغيير ونقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى عن طريق بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، عن طريق اتباع عدة خطوات، أبرزها ما يلي:

خطوات النقل

في البداية عليك إنشاء حساب أولا على بوابة مصر الرقمية، الضغط على زر بوابة مصر الرقمية للتموين، ثم انقر على خيار نقل من محافظة إلى أخرى، ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، وبعدها قم بالنقر على كلمة «التالي».

ويجب عليك اختيار المحافظة الجديدة التي تريد نقل بطاقتك التموينية إليها من قائمة المحافظات، ثم عليك تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة، وبعدها عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين، وتحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه، وانقر على خيار «التالي».