كيفية نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.. قبل نهاية المدة

تتيح وزارة التموين للمواطنين خدمة نقل بطاقة من محافظة لأخرى، وذلك حتى يوم 15 من شهر يناير الجاري، دون التقيد بمحل الإقامة وذلك في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في نقل بطاقتهم وصرفها من المحافظة التي يستقرون بها لظروف العمل وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية آخر موعد لمدة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى وكيفية النقل.

مهلة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

تنتهي مدة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى حتى يوم 15 يناير الجاري دون التقيد بمحل الإقامة ودون مطابقة عنوان بطاقة الرقم القومي.

كيفية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

ويمكن تغيير ونقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، عن طريق بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، عن طريق اتباع عدة خطوات، أبرزها ما يلي:

في البداية عليك إنشاء حساب أولا على بوابة مصر الرقمية.

1- زر بوابة مصر الرقمية للتموين.

2- انقر على خيار نقل من محافظة إلى أخرى.

3- ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

4- وبعدها قم بالنقر على كلمة «التالي».

5- ثم يجب عليك اختيار المحافظة الجديدة التي تريد نقل بطاقتك التموينية إليها من قائمة المحافظات.

6- ثم عليك تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- وبعدها عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- انقر على خيار «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

يذكر أن قرار وزار التموين جاء بتوجيه الجهات بنقل البطاقة التموينية من وإلى المحافظات الثلاث (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) دون التقيد بعنوان محل الإقامة الموجود ببطاقة الرقم القومي، وذلك خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.