تجار السيارات: ركود في حركة البيع والشراء.. واختفاء الأوفر برايس

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات الحديثة والمستعملة شهد ركودًا في عمليات البيع والشراء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات، بالرغم من اختفاء مبلغ الأوفر برايس عن السيارات الحديثة، متابعًا أن السيارات اليابان والكوري أكثر السيارات حجزًا لموديلات عام 2022.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العلامة التجارة اليابانية نيسان جاءت في المركز الثالث كأكثر السيارات مبيعًا، موضحًا أن نسبة المبيعات تراجعت ما يقرب من 4 % عن نسبة مبيعات السيارات في عام 2021.

وأكد عبدالعاطي، أن شركة نيسان موتور إيجيب، أعلنت عن أسعار سيارات نيسان قشقاي 2022 الجديدة في سوق السيارات المحلي.

مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2022

بدأت أسعار نيسان قشقاي الفئة الأولى بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة بنحو 465 ألفا، والفئة الثالثة بـ505 آلاف جنيه داخل سوق السيارات المصري.

وأوضح عبدالعاطي، أن مواصفات سيارات نيسان قشقاي كانت من أوائل السيارات الرياضية في السوق فهي سيارة متعددة الاستخدامات suv مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي «تيربو»، ينتج قوة قدرها 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن نيسان قشقاي تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسائل الأمان نيسان قشقاي 2022

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن من ضمن المواصفات ووسائل الأمان للسيارة نيسان قشقاي 2022 ومن أبرزها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المؤقت.

يذكر أن سوق السيارات شهد تذبذب في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض في الفترة الماضية عقب انتشار جائحة فيروس كورونا.