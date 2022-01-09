البيئة عن خط المترو الثالث: خفض حركة السيارات وحسّن جودة الهواء بنسبة 3.4%

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إنَّ القطاع أجرى دراسة لتقييم تأثير المرحلة الثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق على حركة المرور المحيطة بالمناطق التي يمر بها المترو في المرحلتين، لافتًا إلى أنَّ الدراسة أوضحت أن حركة المركبات انخفضت بمعدل 60 ألف مركبة في السنة.

خفض عدد السيارات حسّن جودة الهواء بنسبة 3.4%

وأضاف «مراد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هذا الانخفاض في عدد السيارات، حسّن من جودة الهواء بالنسبة للملوثات بنسبة لا تقل عن 3.4%، مشيراً إلى أنَّ الدولة تنفذ العديد من المشاريع في قطاع النقل للتقليل من الانبعاثات الضارة التي يمكن أن تؤثر على جودة الهواء.

وأوضح «مراد»، أنَّ الدولة تعمل حالياً بالتعاون مع البنك الدولي، في إدراج منظومة النقل الكهربائي في هيئة النقل العام بالقاهرة الكبري، يتم من خلاله إدخال 100 أتوبيس كهرباء تمهيداً لتوسع الهيئية نفسها في استخدام النقل الكهربائي بدلاً من السولار والديزل.

وكشف «مراد»، أنَّ هذا المشروع عمره 5 سنوات، مؤكّداً أنَّه خلال عام سوف يتمّ الانتهاء من الأوراق الخاصة بالتوصيف والقدرات الموجودة للبنية التحتية للهيئة، وبعدها سوف يتمّ طرح مناقصة التوريدات على الأرض.

ولفت «مراد»، إلى أنَّ أسطول هيئة النقل العام يضم حوالي 2500 أتوبيس، مبينًا أنَّه سوف يتمّ تحويل 2000 للغاز الطبيعي، وجار إحلالها بالتعاون مع الإنتاج الحربي، أما الـ500 أتوبيس سوف يتمّ تحويلها للعمل بالكهرباء.

لجنة من «البيئة» تفحص أتوبيسات هيئة النقل العام يومياً

وحول الأدوار التي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام، أكّد رئيس قطاع نوعية البيئة، أنَّه توجد لجنة يومية مسائية، تتوجه إلى أحد جراجات الهيئة لفحص الأتوبيسات العائدة من الدورات الخاصة بها، وذلك لتقييم الانبعاثات الخاصة بها طبقاً لقانون البيئة، مشيراً إلى أنَّ الهيئة تسلم تقريرًا يوميًا بالأتوبيسات التي تجاوزت الحد المسموح به، لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها.