طقس البحيرة اليوم.. شبورة وتوقعات بعدم تساقط أمطار والعظمى 12 (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، شبورة كثيفة على مختلف المدن والمراكز، وكذلك الطرق العامة، وسط حالة من انعدام الرؤية الأفقية بالطريق الصحراوي والزراعي، وسط تحسن ملحوظ في درجات الحرارة منذ ما يقرب من 4 أيام وسطوع لأشعة الشمس.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 12 درجة مئوية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 63% وسجلت سرعة الرياح 21 كيلو مترا في الساعة، بينما انعدمت فرص سقوط الأمطار علي شتي مدن ومراكز المحافظة، حيث ساد طقس مشمس بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم علي شتي نطاق المحافظة.

نشر معدات شفط مياه الأمطار

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة بداية فصل الشتاء حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات داخل الشوارع وكذلك صفايات المطر بمختلف المدن، وذلك طبقا للإجراءات الاستباقية لمواجهة الطقس السيء وسقوط الأمطار في فصل الشتاء.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة نشر معدات الأمطار داخل الشوراع لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين في المدن والمراكز، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الميادين، تحسباً لوقوع مكروه وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

غرفة عمليات مركزية

كما وجه المحافظ بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة لمتابعة الأوضاع أول بأول وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، لسرعة تلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها فيما يتعلق بأضرار الشتاء، ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.