«مكافحة الإدمان» يطلق حملة «ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك» لتوعية الموظفين

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الثانية من المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تحت شعار «ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. المخدرات مش بتأذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود.. أنت أقوى من المخدرات».

‏‬ويظهر فى الإعلان موظف بإحدى المؤسسات الخدمية، وأمامه العديد من المواطنين ينتظرون فترة طويلة لإنهاء مصالحهم، لكن دون جدوى من الموظف لعدم إداركه بما حوله، حيث تلقى الحملة الضوء على الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان.

اعتبار من يتقدم للعلاج «مريض».. والتعامل معه في سرية

كما تهدف الحملة توعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى بدأ تطبيقه، والتأكيد على أن من يتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون، ويتم اعتباره مريضا، وعلاجه مجانًا، وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم فصله.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري، بسبب تعاطي المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه، وذلك من تاريخ التصديق عليه، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» في سرية تامة دون مسائلة قانونية.

توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا

وأكد عثمان على توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله، سيتم فصله وفقا للقانون.