مواعيد وخطوات حجز وحدات «سكن لكل المصريين» في 3 مدن بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم الأحد، إن المحافظة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، موضحا أن خطط الإسكان بالمحافظة حققت خلال خمس سنوات طفرة كبيرة، من خلال إنشاء نحو 12 ألف وحدة على مستوى مدن المحافظة.

وقال المحافظ، إن بعض هذه الوحدات مُولت من صندوق الإسكان بالمحافظة، والبعض الآخر من صندوق التمويل العقاري التابع لبنك الإسكان والتعمير، إذ تم توزيع معظم هذه الوحدات طبقا لشروط وضوابط كل صندوق، لافتا إلى أن هناك 6000 وحدة سكنية ستُنشئ في المحافظة خلال السنوات المقبلة.

توزيع 1030 وحدة سكنية

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن 1030 شقة متبقية من صندوق التمويل العقاري في ثلاث مدن، هي أبو رديس، وأبو زنيمة، ونويبع، مشيرا إلى أن مديرية الاسكان والمرافق بجنوب سيناء أعلنت أمس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة عن فتح باب حجز وحدات سكنية بالمدن الثلاث ضمن «سكن لكل المصريين» كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم بمساحة 90 مترا تقريبا، عبارة عن ثلاث غرف وصالة، وذلك بالنسبة للمسجلين بقـوائم المنتظرين المستحقين بكل مدينة، والسابق تقدمهم للمحافظة ولم تتوافر لهم وحدات.

وأضاف أن التقديم سيبدأ غدا الاثنين في الفترة من 9 حتی 24 يناير الجاري، وذلك بنظام التمويل العقاري، وطبقا للشروط الخاصة بصندوق التمويل العقاري.

كيفية التقدم لحجز الوحدة السكنية

وقالت المهندسة نجلاء عبد الحافظ مدير مديرية الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن تقدم المواطن لحجز الوحدة السكنية يكون من خلال توجهه إلى مجلس المدينة للمدينة التابع له للحصول على خطاب مـن المدينة يفيد بأنه مـن قوائم المنتظرين المستحقين بالمدينة.

وبحسب «عبدالحافظ»، يتوجه المواطن بعد ذلك إلى مديرية الإسكان والمرافق بمدينة طور سيناء، للحصول على استمارة حجز الوحدة السكنية، والإقرار الموضح صورته والموجود في الإعلان بعد الاطلاع على الشروط والضوابط المعلنة للتخصيص وأسلوب الحجز والسداد والمكملة لهذا الاعلان مع تقديم المستندات المطلوبة.

وقالت إن هذه الوحدات تخضع لشروط صندوق التمويل العقاري، وإن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سعى مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حتي يقتصر تخصيص هذه الوحدات على أبناء محافظة جنوب سيناء المنتظرين في المدن الثلاث.