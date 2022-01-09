أسعار جديدة للذهب غدا الاثنين.. والشعبة تحذر من شرائه «أون لاين»

تترقب الأسواق غدًا الاثنين، سعرًا جديدًا لأعيرة الذهب عقب فتح التعاملات اليومية للبورصات العالمية، بعد تعرض المعدن الأصفر لخسائر فادحة في الأسبوع الأول من العام الجديد 2022، حيث خسر أكثر من 50 دولار دفعة واحدة و18جنيهًا في الجرام الواحد، وتراجعت سعر الأوقية إلى 1.795 دولار مقابل 1831 دولار للأوقية بداية الأسبوع الماضي، ويعد هذا التراجع الأدنى منذ 20 ديسمبر الماضي، والذي جاء في صالح المواطنين الراغبين بالشراء.

وتراجعت أسعار الذهب لأسباب منها قوة الدولار، والتلويح برفع سعر الفائدة وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي أمام العملات الرئيسية بقوة خلال أسبوع.

سعر الذهب محليا

يباع عيار 24 مبلغ 899 جنيهًا وفق آخر تحديث لأسعار الذهب، وعند أغلاق البورصات العالمية لتعاملاتها، وسجل عيار 21 سعر 824 جنيها، وعيار 18 سجّل 675 جنيهًا، والجنيه الذهب بيع بسعر 6 آلاف و296 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 1.795.8 دولار، وعيار 24 بنحو 57.71 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 52.90 دولار، وعيار21 سعر 50.49 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.28 دولار.

شعبة الذهب تحذر من الشراء عبر التواصل الاجتماعي

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن تراجع الأسعار يحفز على الشراء أكثر من البيع، متابعًا أن الأسواق تنتظر غدًا الاثنين سعر جديد لسعر الذهب مع بداية تعاملات البورصات العالمية.

وحذر ميلاد، المواطنين من شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حتى لا يتعرض للغش، مؤكدًا على التعامل مع تاجر حسن السمعة أو مع التاجر الذي اعتاد التعامل معه، ويعرفه جيدًا حتى لا يتعرض لأي خداع أو غش أثناء عملية الشراء أو البيع والتأكيد على أهمية الفاتورة التي يحصل عليها من التاجر.