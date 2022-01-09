أستاذ مناعة: الإصابة بمتحور أوميكرون يقلل العدوى مرة أخرى بكورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن سرعان ما أصبح المتحور«أوميكرون»، لفيروس كورونا هو السائد في العالم مع زيادة الحالات المصابة خلال الأيام الماضية، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الإصابة بمتحور أوميكرون يقلل الإصابة بكورونا مرة أخرى

وأضاف بدران، في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك بعض الدراسات توصلت إلى نتائج واعدة مفادها أن المتعافين من متحور أوميكرون تقل احتمالات إصابتهم مرة أخرى بفيروس كورونا.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن اللقاحات الحالية تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بما فيها متحور «أوميكرون»، كما تقلل من الأعراض الشديدة ونسب الوفيات.

أهمية الالتزام التام بالتدابير الوقائية للوقاية من العدوى

وأكد بدران على أهمية الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل التدابير الوقائية في «الحصول على اللقاح- ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

أوميكرون تولد استجابة مناعية قوية

وفي سياق متصل، كشفت إحدى الدراسات التي أجراها معهد الأبحاث الصحية في إفريقيا في دولة جنوب إفريقيا، أن المتعافين بمتحور أوميكرون زادت الحماية ضد عودة عدوى فيروس كورونا 14 مرة، بينما زادت الحماية ضد متحور دلتا أربعة أضعاف بعد أسبوعين من انضمام المشاركين إلى الدراسة.

وأشارت الدراسة، إلى أنه إذا انتشر المتحور أوميكرون، الذي يبدو أنه يسبب أعراضًا أقل حدة من المتحور فيروس كورونا «دلتا»، سيتم تقليل حدوث العدوى بفيروس كورونا ذات الأعراض الشديدة، وقد تتحول العدوى لتصبح أقل تأثيرا على الأفراد والمجتمع.