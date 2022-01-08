«الصحة»: متحور أوميكرون أضعف من دلتا ولا يصل للرئتين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن تسجيل مصر حالات مصابة بمتحور أوميكرون رسميا لمصريين، مؤكدا أنه لا داعى للخوف أو القلق من تسجيل حالات ثبتت تحاليلها معمليا إيجابيتها لمتحور أوميكرون خاصة وأنه متحور ضعيف ويصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولا يؤثر على الرئة على عكس متحور دلتا، لافتا إلى أن متحور أوميكرون سريعة الانتشار والمصاب بأوميكرون يصيب 20 آخرين وفقا للبيانات التى وردت إلينا.

أعراض متحور أوميكرون

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أعراض متحور أوميكرون خفيفة ومتوسطة وتشبه نزلات البرد، وجميع اللقاحات فعالة أمام المتحور، وعلى المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 50% على منتصف العام الجاري، لافتا إلى أن مصر كانت من الدول الأولى التى وفرت جميع اللقاحات للمواطنين والمسافرين فى الدول التى اشترطت لدخولها لقاحات بعينها.

تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

وتابع المصدر، بروتوكول علاج كورونا المحدث في النسخة السابعة له والذى وزع بكافة مستشفيات العزل الصحي أضيف له مجموعة من الأدوية لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، كاشفا عن إجراء تحديث جديد للبروتوكول على نهاية الشهر الجاري لإضافة مجموعة من الأدوية التى تؤخذ فمويا فى الأيام الأولى من الإصابة.

وشدد المصدر على أهمية إجراء تحليل التسلل الجينى داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سلالات كورونا، وناشد المواطنين بأهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وأهميتها لمواجهة تحورات فيروس كورونا من خلال تنشيط الجهاز المناعى، مؤكدا ارتفاع نسب الشفاء من الفيروس فى الموجة الرابعة والتى اختلفت عن الموجات الثلاثة السابقة.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس، لأنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس وكافة متحوراته، وسجلت وزارة الصحة والسكان أمس 821 حالة إيجابية بفيروس كورونا ومتحوراته.