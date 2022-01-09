3 أحداث مهمة للبترول في أول أسابيع العام.. منها مباحثات لزيادة الإنتاج

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2022، حيث كان أسبوعا قويا ومليئا بالأعمال التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وجاءت العديد من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة لبحث سبل زيادة التعاون مع الدول الأجنبية لزيادة الإنتاج.

وخلال الأسبوع الأول من العام الجديد، عقدت وزارة البترول اجتماعين مهمين، خلال الأسبوع، مع دول أجنبية لبحث سبل التعاون وزيادة الاستثمارات وزيادة أعمال الإنتاج، بجانب الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

اجتماع وزير البترول مع سفير إيطاليا

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول، ميكيللي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين من خلال الشركات الإيطالية العاملة في مصر، حيث إن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إيني تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول من خلال التوسع في استثماراتها، خاصة بعد فوز إيني في المزايدة العالمية الأخيرة للبحث، إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع دمياط أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والذي نجحت جهود قطاع البترول في استئناف العمل به بعد توقف 8 سنوات.

كما أعلنت وزارة البترول فوز 7 شركات عالمية كبرى من أكبر الشركات العالمية الأكثر شهرة، وهي شركات «إيني وبي بي وأبكس إنترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول، ويونايتد إنرجي»، في المزايدة العالمية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

وعقد «الملا» اجتماعا مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» لعرض أعمال مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% لتوفير المنتجات البترولية المختلفة إلى السوق المحلية.

ومن المخطط أن تبدأ المصفاة في إنتاج السولار بمواصفات «EURO 5» المطابق للمواصفات العالمية مع بدء دخول بعض الوحدات الإنتاجية الحديثة والمُعدلة حيز التشغيل الاختباري منتصف عام 2022 مع مراعاة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، على أن يتم الانتهاء من التشغيل الاختباري الكامل للوحدات الإنتاجية مع حلول نهاية عام 2022.