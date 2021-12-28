البيئة: 6 مليارات جنيه لمعالجة الصرف الصناعي لشركات البترول بـ3 محافظات

قالت وزارة البيئة إنه يتم تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف علي البيئة البحرية بخليج السويس، لافتة إلى أنه يتم متابعة التركيب والتشغيل التجريبى لمحطات معالجة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول بنطاق 3 محافظات وهي جنوب سيناء والسويس والبحر الاحمر بإستثمارات بيئية تصل إلى٦مليار جنيه.

محطات معالجة الصرف الصناعي لـ 9 شركات

وأضافت وزارة البيئة خلال تقرير حصادها السنوي لعام 2022 أن محطات معالجة الصرف الصناعي شملت شركات سوكو، ورأس بدران العامة، ورأس سدر، والنصر للبترول، والسويس للبترول، والأمل للبترول، وبتروجلف للبترول ، العامة رأس غارب ، وجابكو- رأس غارب.

تحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها

وأوضحت الوزارة أن الهدف من تلك المحطات هو تحسين نوعية مياه الصرف المعالج وإعادة استخدامه، مشيرة إلى أنه وفى هذا الصدد تم تنفيذ التالي:

1) محطة عتاقة القديمة وتوسعاتها حيث يتم إعادة استخدام المياه لبعض المنشآت الصناعية، حيث تم تنفيذ توسعات بطاقة تصميمية بلغت 150 ألف متر مكعب يومياً بالإضافة إلى المحطة القديمة ذات طاقة استيعابية 120 ألف متر مكعب، وبالتالي يبلغ الإجمالي 270 ألف متر مكعب يومياً.

2) محطة كايروماتك، حيث يتم إعادة استخدام المياه المعالجة لصالح بعض المشروعات .

انتهاء مشروعات شركات البترول في الربع الأول من 2022

كما أعلنت الوزارة خلال تقرير حصادها السنوي لعام 2021 إلى أنه جاري الانتهاء من مشروعات شركات النصر للبترول، والسويس للزيت، و بتروجلف والأمل للبترول خلال الربع الأول من عام 2022.

وكانت وزارة البيئة قامت بالعديد من المشروعات البيئة التي تستهدف الحد من التلوث بجميع أنواعه ومصادره المختلفة سواء تلوث المياه أو الهواء، بالإضافة إلى القيام بالعديد من المبادرات البيئية التي جاءت ضمن المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر"، كما نجحت الوزارة في استضافة النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( cop27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.