الخط الساخن لعلاج الإدمان: نقدم المشورة للأسر والعلاج للمدمن

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير «الخط الساخن» بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخط الساخن «16023» يقدم حزمة من الخدمات لمرضى الإدمان، تتمثل في توفير رقم مختصر يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفي الإجازات والأعياد والمناسبات، كما يتم توفير أخصائيين مدربين على أعلى مستوى للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات والرد على المتصلين .

أشكال الاتصال الواردة للخط الساخن

ولفت مدير «الخط الساخن» خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الاتصالات عبارة عن شكلين:

- شكل الاستشارة التي تطلبها بعض الأسر التي ترى تغيرات طرأت على أحد أفراد الأسرة مثل الزوج أو أحد الأبناء، فيتم تقديم المشورة ومساعدتها.

- في حالة اذا كان الشخص المتصل لديه مشكلة حقيقة ويعرف أنه يتعاطى ومدمن، ويرغب في العلاج، فيتم إحالته إلى أحد المراكز الشريكة والتابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعددها 28 مركزا لعلاج الإدمان، موزعين على 17 محافظة، ويتم تقديم الخدمات من خلال العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

العلاج بالمجان وفى سرية تامة

- المريض الذى يذهب للمراكز يأخذ العلاج بالمجان وفى سرية تامة وبالمجان، إذ يجري توقيع الكشف الطبي عليه، ويأخذ الأدوية ويتم عمل الفحوصات والتحاليل، ويجلس مع أخصائي نفسى في جلسة نفسية، وإذا كانت حالته تستدعي الحجز يتم تحديد موعد لحجزه، وإذا كانت حالته لا تستدعى الحجز يتم المتابعة معه من خلال العيادات الخارجية.

مراحل العلاج من الإدمان

في حالة اذا تم حجزه أو يتابع في العيادة الخارجية، يخضع مريض الإدمان لـ 3 مراحل من العلاج كالتالي:

- مرحلة الديتوكس: تعني سحب السموم من الجسم، وتستغرق من 10 إلى 15 يوما.

- مرحلة التأهيل: المرحلة الأطول وتتراوح بين 45 و70 يوما، حسب المادة المخدرة وطول فترة التعاطي، وكذلك الجرعات والكميات التي كان يتعاطاها مريض الإدمان.

- مرحلة الدمج المجتمعي: تعد المرحلة الأهم لأنها تعمل على إعادة الشخص مرة أخرى للمجتمع، ويكون عضو فعالا ومنتجا.