طقس الإسكندرية في أول أيام طوبة.. رياح باردة وتوقعات بعدم تساقط أمطار

تشهد محافظة الإسكندرية، في أول أيام شهر طوبة، هبوب رياح باردة، إذ يضطر الكثير من الأهالي إلى ارتداء ملابس ثقيلة جدًا خلال أيام هذا الشهر، خاصة في ساعات الليل.

طقس الإسكندرية في أول شهر طوبة

وبلغت درجة الحرارة في مدينة الإسكندرية 18 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 51%، وسرعة الرياح إلى 31%، وسط توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 0%.

كما زادت سرعة الرياح مع الساعات الأولي من صباح اليوم، ومن المتوقع أن تزيد خلال أيام الشهر، خاصة مع استقبال نوة الفيضة الكبرى خلال أيام والتي تهطل على المدينة بأمطار غزيرة ورياح باردة.

الإسكندرية تستعد لنوة الفيضة الكبرى

وبدأت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية تطهير الشنانيش ومصبات الكورنيش، وزيادة عدد الشنانيش في الشوارع من أجل الاستعداد لنوة الفيضة الكبرى، والمتوقع أن تهطل على المحافظة يوم 12 من الشهر الجاري ولمدة أيام، مصحوبة برياح شديدة البرودة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم الاستعداد الكامل لاستقبال النوة المقبلة حيث يتم توزيع السيارات وفقاً للخطة التي تم وضعها من أجل تفادي عدم تراكم المياه في الشوارع، على أن يتواجد علي الاقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة و كذلك 10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزه علي مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.