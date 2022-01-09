الإسكندرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بخطة مواجهة كورونا 

أعلنت مديرية التربية و التعليم بقيادة الدكتور محمد سعد مدير المديرية، إنهاء استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل وامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021 / 2022، على أن تبدأ الامتحانات في 15 من يناير الجاري وتنتهي في 3 من فبراير المقبل، وسط تشديدات واستعدادت مكثفة داخل جميع مدارس المحافظة.

الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وشدد «الشريف» في تصريحات صحفية، على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، فضلا عن التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان.

رفع المخلفات أولا بأول

وكلف «الشريف» جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، موجهًـا رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.