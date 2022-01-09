تحرير 190 محضرا والتحفظ على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية"في المدة من 1 إلى 7يناير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وقد تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 109 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 25محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 19محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 24محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و 2محضر للتصرف في 66 جوال دقيق مدعم،و18 محضرالعدم صرف بون للمواطنين،و18محضراً لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و4محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ، ومحضر للتوقف عن ممارسة النشاط على الوجه المعتاد

حيث تقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل القادم وحتى 15 يوليو القادم،وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 4مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و3مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 9مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 19محضر لعدم الإعلان عن الأسعارفي الأنشطة المختلفة،و17محضر لجزارين وتجارمواد غذائيةلعدم حمل شهادات صحية،و6محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط 120 كجم غير مدغومة بالأختام الرسمية للمجازر ، و3محاضر لأحد الجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ومحضر لصاحب أحد المخابز البلدية لقيامه بتجميع 4أجولة دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء

وفي جانب الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة،حيث تم تحرير عدد 2محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، و 2 محضر ضد إحدى محطات الوقود لتوقفه وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل دون حصول على الترخيص ، ومخالفة تعليمات المديرية،و3 محاضر لمتعهدي مستودعات البوتاجاز لعدم قيامهم بإرسال الإخطار الشهري عن حركة البوتاجاز بالمستودعات (وراد، رصيد، منصرف) في الموعد القانوني المحدد لذلك،بجانب تحرير محضر ضد مستودع للتصرف في 29 ألف و760 أسطوانة منزلية و970 تجاري، ومحضر ضد مستودع آخر لتصرفه في 13 ألف و966 أسطوانة منزلى و2865 تجاري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر غش تجاري ضد مسؤولين عن إنتاج وتوزيع أدوات مدرسية بلاستيكية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية