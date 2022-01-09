محافظ الغربية ينعى تهاني الجبالي: مثالا يحتذى به للدفاع عن الوطن

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

محافظ الغربية يتقدم بالعزاء لأسرة الفقيدة

وتقدم محافظ الغربية، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسرة الفقيدة، مؤكّدًا أنَّها كانت مثالاً يحتذى به في الدفاع عن الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.