ميكانيكي يتخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في المنوفية

أقدم ميكانيكي يدعى «ي.م» على التخلص من حياته شنقا في عزبة حجازي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق.

ميكانيكي يتخلص من حياته

وبالانتقال والفحص، بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الباجور، تبين أن الميكانيكي تخلص من حياته شنقا باستخدام حبل في سقف منزله بمركز الباجور، وبسؤال أسرته أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بقيام ميكانيكي يدعى «ي.م» على التخلص من حياته شنقا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ونُقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات حول الواقعة.