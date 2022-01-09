منظومة الشكاوى الموحدة بأسيوط تستقبل 3916 شكوى خلال 2021

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بفريق عمل منظومة الشكاوي الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية،وتحقيقها معدل انجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام (2021) بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وقال محافظ أسيوط - وفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأحد - أن التقرير أشار إلى نجاح المحافظة في تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر إحتياجًا ضمن الجهود المبذولة في كافة القطاعات وبالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2021 بلغت 3916 شكوى منها 2537 شكوى فردية و1379 شكوى جماعية وبلغ اجمالي الشكاوى المنفذة خلال عام 2021 هى 3897 شكوى وجارى تنفيذ 19 شكوى فضلًا عن تنفيذ 268 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية ووذوى احتياجات خاصة ومجتمع مدني مضيفاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لفريق العمل بالمنظومة بالمحافظة بقيادة عمرو زهرى وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة برئاسة عزة محمد عبدالعال مدير الإدارة والمنوط بهما التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المرتبطة بكافة محافظات الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 خاصة وأن بها كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونياً بالتنسيق مع كافة القطاعات والمديريات والهيئات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة.وطالب المحافظ – فريق العمل بالمحافظة - بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.كما أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وارقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 - 01555516528.