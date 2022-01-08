تفاصيل مقتل شاب في أسيوط: جلسة لأصدقاء السوء ورصاصة طائشة

جمعتهم تجارة المخدرات والسلاح وفرقهم الموت، هذا حال أصدقاء السوء الثلاثة في أسيوط ، بعد أن استقرت رصاصة من بندقية آلية في صدر أحدهم فسقط قتيلًا داخل منزل تحت الإنشاء في إحدى قرى مركز الفتح خلال فحص بندقية آلية قبل عرضها للبيع.

وبحسب تحريات الأمن العام التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فإن صديقي الشاب المتوفى تركا جثمانه وفرا هاربين من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

رصاصة طائشة

بعد ساعات من الحادث، عثرت أسرة الشاب المتوفى على جثمانه داخل منزل تحت الإنشاء وأبلغوا المباحث فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبمناظرة جثمان الشاب تبين أنه مات نتيجة رصاصة من بندقية آلية استقرت في صدره من مكان قريب، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن الشاب كان بصحبة اثنين من أصدقائه خلال فحص بندقية آلية داخل منزل تحت الإنشاء وخرجت رصاصة طائشة أنهت حياته في الحال.

القبض على صديقي المتوفى

أفادت تحريات المباحث بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على صديقي الشاب المتوفى، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بوفاة شخص داخل منزل تحت الإنشاء بإحدى القرى بدائرة المركز، وتبين وجود جثة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بذات القرية، وبها عيار ناري بالرأس بمنزل تحت الإنشاء وبحوزته متعلقاته الشخصية، هاتفي محمول- مبلغ مالي.

التحقيق مع المتهمين

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أنه حال وجود المجني عليه برفقة صديقيه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقرية ذاته، وعند عبث أحدهما ببندقية آلية خاصة بالثانى خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة المجني عليه، التي أودت بحياته على النحو المشار إليه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن البندقية المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.