استقرار أسعار حديد التسليح لنهاية شهر يناير الجاري

أبقت شركات الحديد على أسعارها خلال الشهر يناير الجاري، كما هي للمرة الرابعة على التوالي دون تغيير، وطالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية شركات الحديد بربط سعر الطن بالأسعار العالمية، ويأتي ذلك وسط هدوء في حركتي البيع والشراء.

ارتفاعات الأسعار العالمية غير مؤثر الآن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار خام الحديد «البليت» عالميا الآن غير مؤثر على الأسعار المحلية في الشهر الجاري، بسبب التذبذب السعري خلال الأسبوع الواحد بين الارتفاع والانخفاض.

وكشف الزيني، استقرار أسعار الحديد حتى نهاية الشهر الجاري، بتعليمات من الشركات المنتجة للوكلاء والتجار، متابعًا أن الشعبة تقترح ربط السعر المحلى للحديد بالأسعار العالمية لحماية المواطنين من الارتفاعات الغير مبررة.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن السوق يشهد تراجع في علميات البيع والشراء بسبب قله أعمال البناء في فصل الشتاء.

سعر الحديد عالميا

وأوضح الزيني، أن وصول أسعار البليت عالميًا لـ 640 دولار، وخام الحديد بسعر 127 دولار، وسجل فحم الكوك سعر 355 دولارًا، وسجلت خردة الصلب سعر 463 دولارًا، فيما سجل حديد التسليح 705 دولارات وبيعت اللفائف بسعر 740 دولارًا، والمسطحات سجلت سعر 790 دولارًا والنحاس بيع بسعر 9647.0 دولار، ويباع الألومنيوم بسعر 2914.5 دولار وسجل الرصاص سعر 2778.0 دولار.

سعر الحديد محليا

وأشار الزيني، إلى بلوغ أسعار حديد التسليح 13.75 ألف جنيه للطن في المصنع، وسعره للمستهلك يصل بسعر 14.2 ألف جنيه للطن، فيما يباع سعر حديد التسليح للمصانع المتكاملة، بين 14.7 ألف حتى 15 ألف جنيه للطن في المصنع، ويصل للمستهلك من 15 ألف حتى 15.2 ألف جنيه مقابل 15.600جنيه.