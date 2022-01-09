إخلاء سبيل شاب متهم بإبتزاز فتاة في الهرم بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل، شاب متهم بمساومة فتاة وإبتزازها لإقامة علاقة جنسية معها، عقب فبركة صور لها في منطقة الهرم، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من والد إحدى الفتيات «طالبة»، يفيد بأن ابنته أخبرته بتلقيها تهديدات من شاب عبر اتصال هاتفي من رقم محدد، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن طريق التنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه طالب وعُثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب وأنه نجح في ابتزاز الفتاة.

التحريات: الفتاة تلقت رسائل تهديد

وجاء في التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن والد الطالبة البالغة من العمر 17 عاما والتي تدعي «حبيبة»، فوجئ بأن ابنته تخبره أنها تلقت رسائل تهديد بالابتزاز من صاحب رقم هاتف لا تعرفه وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، بعد أن أرسل لها مجموعة صور مفبركة تمكن من فبركتها بعد الاستيلاء على عدة صور لها من حسابها بموقع «فيس بوك».

وحضرت الفتاة للقسم بصحبة والدها وحررت محضرا رسميا بالواقعة، وتم القبض على المتهم، واعترف في محضر الشرطة أمام العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم بأنه نجح في الحصول على الصور الخاصة بالفتاة عن طريقها، ودون اختراق حسابها على «فيس بوك» حسبما زعمت.

وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الابتزاز، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب عُثر عليه على مجموعة من الصور تخص الفتاة.