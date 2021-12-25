والدة طفل الهرم المخطوف تحكي تفاصيل 30 دقيقة مرعبة: كنت مستعدة أبيع نفسي (فيديو)

لم تتوقع «منى.ف» أرملة وأم لثلاثة أبناء أنَّها ستقع وطفلها فريسة لعصابة على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الأوسطي، إذ اختطف طفلها تحت تهديد السلاح أمام عينيها، في أثناء عودتهم من الإسكندرية بصحبة سائقها «العقل المدبر لحادث الخطف» مقابل دفع فدية قيمتها 3 ملايين جنيه، 30 دقيقة كانت الفيصل في المشهد، والمكالمة الهاتفية التي تلقتها الأم من أحد الأفراد المجهولين والذي طلب منها فدية، وتهديدها بقتل طفلها وبيع أعضاءه البشرية حال امتناعها عن الدفع.

الأم دفعت الفدية وأبلغت عن التشكيل العصابي

سيطرة على الأم حالة من الحيرة والخوف، ولم يكن أمامها سوى دفع مبلغ الفدية، لإنقاذ ابنها من التشكيل العصابي، وفق ما روته لـ«الوطن»، عبر بث مباشر، وبالفعل تمكّنت من تحرير صغيرها، ثم حررت محضرًا بقسم شرطة بتفاصيل الواقعة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على جميع أفراد التشكيل العصابي.

تحكي «منى.ف» والدة طفل الهرم المخطوف، أنَّها عاشت في جحيم لمدة 72 ساعة لم تذهب لمنزلها حتي دبرت المبلغ المطلوب خوفًا على طفلها الذي قال لها أحد أفراد التشكيل العصابي بعد خطف ابنها «لو ماجبتيش الفلوس هنقتله ونبيع أعضائه البشرية، وهتندمي وهنخطف أولادك الباقيين، منظر الأفراد العصابة كان يخوف، كل ما افتكرهم اترعب، وكانوا قانوا بسكب مادة مخدرة علينا وقت الواقعة، السائق اكتشتف أنه رئيس العصابة، وقت الواقعة وقف مرة واحدة وبرر وقفته بسبب الشبورة».

الأم: «السائق حرضني على دفع الفدية.. وطلع رئيس العصابة»

وعن كواليس الواقعة، ذكرت الأم أنَّ «4 أفراد خرجوا من السيارة بأسلحة، وخطفوا ابني، وقالولي لو بلغتي الشرطة مش هتشوفي ابنك تاني، السائق طول الفترة دي كان بيقولي ادفعي الفلوس عشان ابنك وكان بيبحث معايا بكل الطرق عشان ندبر المبلغ اللي طلبته أفراد العصابة وكل شوية يقولي انتي عاوزة تضيعي الولد، وبعد ما دبرت المبلغ طالبوا مني اشتري سبائك ذهب بـ2 مليون ودفعت لهم مليون جنيه نقدي، كان كل هدفي إن ابني يرجع لحضني حتى لو كنت أبيع نفسي»

ووجهت والدة الطفل «ياسين» الشكر لأجهزة الشرطة التي نجحت في القبض على أفراد العصابة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم.