حي غرب مدينة نصر: إزالة المباني القديمة فقط بالحي السادس وتعويض ساكنيها

كشفت المهندسة مرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة عن تفاصيل وخطة تعويض ساكني الحي السادس وفقا للبدائل المتاحة، بعد أعمال التطوير التي تستهدف إزالة البلوكات القديمة والآيلة للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين.

إخلاء منطقة الحي السادس

قالت المهندسة مرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، إن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الحي السادس قريبا ستكون في صالح المواطنين، وأي مواطن يختار ما يناسبه وسيتم تنفيذ اختياره وفق البدائل المتاحة لإخلاء منطقة الحي السادس وإعادة تطويرها.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن أي مالك أو مستأجر داخل المنطقة المستهدف تطويرها لن يضار، حيث سيتم إزالة البلوكات القديمة بالحي السادس وعمرها تجاوز 60 عامًا دون صيانة أوترميم مما أدى إلى أن بعضها آيل للسقوط ولابد من اتخاذ موقف تجاهها للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير حياة كريمة والقضاء على أي تجاوزات أو عشوائيات أومخاطر تواجه المواطنين.

الخيارات متاحة للمواطنين

وأشارت إلى أن في حالة وجود مالك ومستأجر بنظام الإيجار القديم للوحدة السكنية أو المحل سيحصل كل طرف سواء مالك أو مستأجر على 50% من قيمة التعويضات التي يتم صرفها، مؤكدة أن كل الخيارات والبدائل مطروحة أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم وعلى أجهزة المحافظة والحي التنفيذ، موضحة أنه جرى عرض كل ما يتعلق بأعمال التطوير للحي السادس بكل شفافية أمام السكان.

أعمال تطوير الحي السادس

وتابعت أن أعمال تطوير الحى السادس تتم بإقامة وحدات سكنية وإدارية وزيادة المساحات الخضراء بالإضافة إلى مول تجاري ومنطقة حرفية للورش وغيرها بخلاف المحلات.

وأوضحت أنه سيتم الإبقاء على الخدمات الموجودة سواء قسم شرطة أو مكتب بريد أو مدرسة ومستشفى وخلافه لأن تلك الخدمات مطلوبة بعد إتمام أعمال التطوير.

وبينت أن أعمال التطوير سوف تطال كل البلوكات القديمة أما الأبراج السكنية التي بنيت حديثا لا مساس بها في منطقة الحي السادس وجزء من الحي السابع، وكل أسرة من سكان الحي السادس تريد العودة إلى المنطقة بعد تطويرها سيتم إعادتها وتسليمهم ايجار شهري طوال فترة أعمال التطوير لحين تسليمهم وحدات جاهزة على التسكين.