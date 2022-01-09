مَن يحدد نوع لقاح كورونا لتطعيم الأشخاص به؟.. «الصحة» تجيب

تعمل وزراة الصحة والسكان المصرية، على زيادة معدلات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المختلفة، مناشدة المواطنين بسرعة تلقي اللقاحات لتعمل بمثابة حائط صد في مواجهة الإصابات، في إطار رفع استعداداتها بمحافظات الجمهورية كافة، ومتابعة ما يستجد أولا بأول حول فيروس كورنا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، مخصصة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن، ورقم واتساب، وتطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

أسس تحديد نوع لقاح كورونا الذي يحصل عليه المواطن

وأوضحت وزارة الصحة في ردها على أسئلة المتابعين عبر فيس بوك، أنّ تحديد نوع اللقاح يعود للطبيب في غرفة الموافقة المستنيرة داخل مركز التطعيم، بناء على التاريخ المرضي لمتلقي اللقاح، مشيرة إلى إتاحة جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى.

وأكدت الوزارة أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لتوفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الصحة تتيح الحصول على لقاحات كورونا دون تسجيل

وأتاحت الوزارة الحصول على لقاحات كورونا، بشكل أسرع دون الحاجة إلى التسجيل المسبق على الموقع، وانتظار الرسالة، من خلال الوحدات الصحية ومراكز الشباب، والتسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق، حرصا منها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة،.

ولفتت الوزارة إلى أنّ الهدف من الحصول على الجرعة التعزيزية للقاح كورونا، تقوية الجهاز المناعي للجسم في مواجهة الفيروس ومتحوراته، مناشدة المواطنين التسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الوصول إلى المستهدف من التطعيم.