اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم: سنتناول تجربة مصر في التعامل مع كورونا

قالت مروة عبدالرحمن عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن جلسات وورش النسخة الرابعة من المنتدى التي تبدأ فعاليتها غدا الإثنين، ستتطرق إلى عالم ما بعد الجائحة في كل المجالات مثل السلام والتنمية والمحور الاجتماعي والرعاية الصحية وتجربة مصر في التعامل مع جائحة كورونا.

المنتدى سيتناول كل ما يفكر فيه شباب العالم

وأضافت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومحمد الشاذلي: «المنتدى سيتناول كل ما يفكر فيه شباب العالم ولن نكتفِ بالصعيد المحلي فقط، وأجرينا عددا كبيرا من المقابلات طيلة الأشهر الماضية حتى نخرج بأجندة المنتدى، وبالطبع كانت كورونا والرعاية الصحية أبرز الموضوعات».

وتابعت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم: «سنناقش أيضًا، أن دولا كثيرة حول العالم لا تقوم بتغطية الصحة النفسية في التأمين الصحي والرعاية الأولية، لأن تكلفتها كبيرة جدا، وبالتالي فإن المنتدى سيناقش هذا الأمر».

ورش عمل المنتدى مهمة

ولفتت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم إلى أن ورش العمل مهمة في أنها تقوم بجمع عدد كبير من شباب العالم لمناقشة الكثير من الموضوعات من منظورهم، وفي هذه الحالة يمنح اختلاف الثقافات قيمة عالية جدا فيما يتعلق بالتوصيات اللازمة لحل المشكلة.

وأكدت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم «بحلم إن مصر تبقى أحسن حاجة في الدنيا، فيها حاجات كتير أوي، بس إحنا مش بنشوفها كويس، محتاجين تتشاف بشكل أحسن، وعندنا قدرات حلوة جدا، ونفسي الدنيا تبقى أحسن وميبقاش حد عنده مشكلات والناس كلها تبقى مبسوطة».