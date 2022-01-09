جامعة حلوان تنظم دورات تدريبية للطلاب على الإسعافات الأولية

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، بالتعاون مع كلية الطب، عددا من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف عام هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون مع الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعصام ذكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وأقيمت الدورات بمقر كلية الطب بتدريب من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبالتعاون مع اتحاد الطلاب برئاسة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد.

الإسعافات الأولية تسهم في إنقاذ حياة الأفراد

وجاءت هذه الدورات في إطار اهتمام جامعة حلوان بمجال الإسعافات الأولية التي تسهم في إنقاذ حياة الأفراد وإزالة الخطر عنهم، وخاصةً في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً سريعاً وعاجلاً لإنقاذ حياة المصاب، ومنع حدوث أي مضاعفات خطيرة للمريض وإزالة الضرر عنه قدر المستطاع لحين وصوله إلى المستشفى.

توزيع شهادات تقدير على الطلاب المشاركين

ولاقت الدورات التدريبية إقبالا كبيرا وكان لها صدى إيجابي كبير بين كثير من طلاب الجامعة، وأقيمت احتفالية في نهاية الدورات التدريبية بحضور الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب، وقام بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب والطالبات المشاركين.