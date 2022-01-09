استشاري فرنسي: متحور قبرص ليس مزيجا بين دلتا وأوميكرون

كشف الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية في فرنسا، حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، يجمع بين سلالتي فيروس كورونا دلتا وأوميكرون، موضحا أنّ ما أُطلق عليه «متحور قبرص» ليس مزيجا لأوميكرون ودلتا، بل فيروسين أحدهما لكورونا والآخر للإنفلونزا داخل جسد مريضة في قبرص.

الإصابة بفيروسين في وقت واحد أمر طبيعي

وأوضح أشقر لـ«الوطن» أنّ الدراسات الطبية أثبتت أنّ الإنسان معرض للإصابة بأكثر من فيروس في نفس الوقت، وهو شيء طبيعي وموجود منذ الأزل، ويمكن تشخيصه وعلاجه، كما يمكن علاج أي مرض.

ولفت استشاري الأمراض الصدرية في فرنسا، إلى أنّ الإصابة بفيروسين أمر لا يشكل أي خطر على صحة المواطنين، ولا توجد أي معلومات كثيرة متوفرة عن طبيعة الإصابة للمرضى في قبرص المصابين بالإنفلونزا وكورونا، والأعراض الناتجة عن ذلك حتى الآن، مؤكدا أنّ الإصابة بفيروسين ليست شيء خطير.

اللقاح يقلل حدة الإصابة بكورونا

وناشد استشاري الأمراض الصدرية، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا (كوفيد - 19)، للوقاية من المرض وتقليل حدة أعراض المرض حال الإصابة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، أبرزها ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الدراسات العلمية تجري على قدم وساق لاكتشاف أي متحورات تتعلق بفيروس كورونا (كوفيد 19).

نسب إشغالات إصابات كورونا بالمستشفيات لا تتجاوز 40%

ولفت حاتم، إلى أنّ سلالة دلتا لفيروس كورونا، هي الأكثر انتشارا بين الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أنّ نسب الإشغالات بين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات لا تتجاوز 40%.