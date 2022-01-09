توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل قسم الباطنة بمستشفى الصدر بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الأمراض الصدرية، والحميات بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير بهما، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

تدريب هيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية

وتفقد وكيل وزارة الصحة في الشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيين، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن العمل، وإرتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدث من قبل اللجنة العلمية بوزارة الصحة، موجهاً بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

إجرءات مجابهة فيروس كورونا

وأكد وكيل الوزارة على سرعة توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل قسم الباطنة بمستشفى الصدر، كما تابع إجراءات مجابهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا بهذه المستشفيات، مؤكداً إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية.

كما تفقد وكيل الوزارة شبكة الغازات الجديدة، وأعمال التطوير الجارية بمستشفي الحميات، موجهاً بسرعة تشغيل المبني الاقتصادي بعد توفير الفلومترات اللازمة، ونقل خزان الأكسجين للمكان المخصص له بالحميات، كما تفقد مبني الكلي الصناعي، ووجه بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال الجارية ببعض الأقسام الطبية للبدء في تشغيلها لصالح المرضي.