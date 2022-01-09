السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن زيارة قبر النبي: للرجال فقط

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن زيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تقتصر على الرجال فقط، لافتة إلى أنه بإمكان النساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

لا يمكن للنساء حجز تصريح الزيارة عبر تطبيق اعتمرنا

وأفادت جريدة عكاظ السعودية، نقلا عن وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، بأنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة القبر عن طريق تطبيق «اعتمرنا».

وعن تصاريح زيارة الروضة الشريفة، أوضحت الوزارة، أنه يجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يومًا.

وبيّنت الوزارة، أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وأن مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة القبر فتتم من خلال تطبيق «اعتمرنا» باستمرار للحجز حسب المتاح .

وأكدت أنه يشترط إصدار تصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام «أبشر» مع اشتراط ظهور حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا».

حجز تصاريح أداء العمرة من خلال تطبيق «اعتمرنا»

يذكر أنه في ديسمبر الماضي كانت، وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر يناير، لافتة إلى أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق «اعتمرنا» للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.

ويعتمد تطبيق «اعتمرنا» على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود «ازدحام مرتفع»، أما الأخضر فيشير إلى «خفيف»؛ لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي.

تشديد الإجراءات الوقائية للحد من كورونا

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت حكومة المملكة، إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، التي من بينها الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الماضي.