«الختيون».. جديد سلسلة «مصريات» بهيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة «مصريات»، كتاب بعنوان «الختيون في المصادر المصرية» للدكتورة زينب سيد محمد، ومن المقرر أن يشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر تنظيمه في 26 يناير الجاري.

الختيون شعوب هندو أوروبية استوطنت هضبة الأناضول، وأسسوا مملكة خيتا تشغل حاليا أجزاء من تركيا وسوريا.

علاقة مملكة خيتا بمصر

لعبت مملكة خيتا دورا في الصراع القائم بمنطقة الشرق الأدنى القديم، وكانت لها صلات مع مصر منذ عصر الدولة الحديثة، هذه الصلات تنوعت بين السلم والعداء إذ بدأت سلمية ثم تطورت إلى علاقات عدائية وحروب، وانتهت بعقد معاهدة سلام بين مصر وخيتا في عهد الملك رمسيس الثاني.

ويقدم الكتاب دراسة لاستجلاء حقيقة وجود الختيين في المصادر المصرية، ومن هم ومتى بدأت الصلات بهم ومتى انتهت.

وتنقسم الدراسة إلى سبعة فصول تتناول الختيين في نصوص الأسرة الثامنة عشرة، والمنتجات الختية الواردة إلى مصر، والخمسون في مناظر الفن المصري، الختيون في عصر الرعامسة، والصراع العسكري، والاتفاقات والمعاهدات، والزيجات السياسية، والرسل والمراسلات، ونهاية خيتا.

ويشتمل الكتاب على مجموعة من اللوحات والرسومات والنقوش عن الختيين.

وتصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب، العديد من العناوين الجديدة تباعا استعدادا للدورة الـ 53 من معرض الكتاب والذي ينطلق في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، ومن بين الإصدار الحديثة للهيئة كتاب للدكتور مصطفى الفقي بعنوان 2020 عام مختلف.

كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابا للراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، بعنوان «نظريات معاصرة».

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور هيثم الحاج علي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن استعدادات معرض الكتاب 2022، قائلا إن حجز عبر منصة معرض الكتاب الرقمية، كما سيتاح الحجز عبر شباك التذاكر الكائن بجوار بوابات الدخول، مؤكدا أنه ليس للفرد حد أقصى في عدد التذاكر المسموح بحجزها.