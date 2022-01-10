حظك اليوم برج الحمل الاثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الحمل، أنّه يمتلك العديد من الصفات الجيدة، أبرزها طيبة القلب وحسن الطباع، ونقاء القلوب كالأطفال، مهما تقدم بهم العمر، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في برجك، يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتساعدك تحليلاتك كثيرا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 إبريل.