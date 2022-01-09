حظك اليوم الأحد 9-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث البعض بشكل يومي عما تخبرهم حركة الأبراج والفلك وتأثيرها على طاقة الإنسان، التي تختلف من برج لآخر، وتظهر له بعض الإشارات الخاصة بحظك اليومي على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، وغيرها.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في المجال الترفيهي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 9-1-2022 على الصعيد المهني

يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.

حظك اليوم برج الحمل 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 9-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

تميل نحو مراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وقد يعود عليك ذلك بالفائدة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 9-1-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 9-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك وتستطيع أن تتكيف ببساطة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمدك بالجاذبية والتألق والحضور الأخاذ وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 9-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتفكير بأسلوب واقعي واقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 9-1-2022 على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الميزان 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في العصبية وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 9-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بكل نشاط، وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج العقرب 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستمتع اليوم بوقتك مع من تحب، وتقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه، وتُحسن توظيف جهودك وتنظيم وقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 9-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالحماس والإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج القوس 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 9-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وأولوياتك على المستوى الشخصي والمهني.

حظك اليوم برج الجدي 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك قد يصيب مشاعرك ببعض التشوش.. اصبر ولا تتسرع في أقوالك وقراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 9-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك دون صدامات.

حظك اليوم برج الدلو 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 9-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتتأنى في إدارة أموالك.

حظك اليوم برج الحوت 9-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم باعتماد اللباقة ومقاومة التشوش والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.