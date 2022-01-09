حظك اليوم برج الدلو الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الدلو، أنّه دائمًا ما يسعى للحصول على المعرفة في شتى الأمور الحياتية، فشغفه الدائم لاكتشاف الأمور الغامضة وغير المألوفة، يدفعه لتجربة أشياء جديدة دائما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان اللبناني مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.