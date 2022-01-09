مصريون في قبرص يرصدون الأوضاع بعد دلتاكرون: رائحة الفيروس تغطي الشوارع

سلالة جديدة من كورونا اكتشفت في قبرص، لتثير حالة من القلق والذعر، خاصة أنَّها مزيج من السلالاتين الأكثر خطورة وانتشارًا «دلتا، أوميكرون»، بحسب ما أعلنه وزير الصحة القبرصي ميشاليس هادجيبانتيلاس، أمس، وأطلق عليها من قبل العلماء القبرصيين سلالة «دلتاكرون».

يشترك «دلتاكرون» مع متحوّر دلتا في الخلفية الجينية، مع بعض طفرات متحوّر أوميكرون، بحسب ما ذكره الدكتور الليونتيوس كوستريكيس، قائد فريق العلماء بمختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص، وفقًا لموقع «سايبرس ميل». ويوضح مصريون مقيمون في قبرص خلال حديثهم مع «الوطن» آخر الأوضاع والمستجدات بعد ظهور المتحوّر الجديد «دلتاكرون».

خالد جاد الحق: شهادة اللقاح شرط دخول الأماكن العامة

خالد جاد الحق، مصري مقيم في قبرص، قال إنَّه لا يوجد أي جديد بخصوص الإجراءات الاحترازية في قبرص، إذ إنها مستمرة بشكلها الطبيعي من قبل ظهور المتحوّر الجديد، وتتمثل في ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المولات والمقاهي والمحال.

«جاد الحق» أضاف أنَّ السماح بدخول الأماكن العامة يكون بإثبات التطعيم بلقاح كورونا، والجرعة الثالثة التعزيزية بعد 6 أشهر من تلقي أول جرعتين، خاصة لكبار السن، ويستبدل ذلك بشهادة PCR توضح سلبية الإصابة بعدوى كورونا.

تعود الدراسة في قبرص، يوم الاثنين المقبل، بحسب «جاد الحق»، بينما البنوك والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لافتًا إلى أنَّ قبرص تتبع الاتحاد الأوروبي في تدابيرها الوقائية، مع استكمال حملات التطعيم باللقاحات لغير الحاصلين عليها.

محمد عبدالله: ابنتي عمرها 5 سنوات.. وأصيبت بالفيروس

وذكر محمد عبدالله، أنَّ الإجراءات الاحترازية في قبرص قليلة مقارنة بنسبة أعداد الإصابات الحالية، إذ أنَّ رائحة الفيروس تغطي الشوارع، حسب وصفه، لافتًا إلى أنَّ المستشفيات مكتملة بالمصابين، حتى الأطفال عدد كبير من بينهم تعرض للإصابة، موضحًا أنَّ ابنته عمرها 5 سنوات وأصيب بالفيروس.

وكان الدكتور الليونتيوس كوستريكيس، أوضح أنَّه جرى رصد عدد من الطفرات المتواجدة سابقا لدى حالات أوميكرون، وتختلف عن المتحوّرات الأخرى، وتحتوي على 30 طفرة، جرى تحديد 10 منها بالعينات المأخوذة في قبرص، مضيفًا أنَّ المتحوّر الجديد ظهر في عينات 25 شخصًا في قبرص، دخل منهم 11 إلى المستشفى، إلا أنَّه لم يحدد ما إذا كان أشد حدة من «أوميكرون ودلتا».