حظك اليوم برج السرطان الاثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان دائمًا ما يهتم بأن يخوض علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة، نظرًا لاتصافه بالإخلاص الشديد تجاه شريك حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك، وتسبب لك اشتباكات مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.