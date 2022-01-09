حظك اليوم برج السرطان الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته الغامضة، إذ أنه يحرص على التكتم على الأسرار الخاصة بحياته ولا يبوح بها للآخرين.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك، وتسبب لك اشتباكات مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.