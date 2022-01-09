وزارة الهجرة: يمكن إصدار وثيقة التأمين للمهاجرين دون إدراج تصريح العمل

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يمكن إصدار وثيقة التأمين للمهاجرين المصريين بالخارج، دون أن يشترط إدراج رقم تصريح العمل، كي يتمكن للمهاجرون من إصدار وثيقة خاصة بهم، باعتبارها الأولى من نوعها للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وحل أزمة نقل وشحن جثامين المصرين بالخارج إلى الوطن

زيادة السن الذي تغطيه وثيقة التأمين

وأوضحت وزيرة الهجرة، في بيان لها، أن هذا التوضيح، جاء ردا على استفسارات اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، حول تطبيق وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، ومدى ترحيبهم بتلك الوثيقة، التي ستساعد في حماية كرامة المصريين بالخارج.

وتطرقت السفيرة نبيلة مكرم، للرد على استفسار آخر، طرحه اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، حول تطبيق أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، وهو أن غالبية المهاجرين تجاوز عمرهم 65 عامًا، فهل من الممكن رفع سن مستحقي وثيقة التأمين مع رفع سعر التأمين؟

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه من الممكن زيادة السن الذي تقوم الوثيقة بتغطيته، عقب دراسة الأمر وموافقة الجهات المعنية على هذا الشأن، حيث إن من شروط الحصول على وثيقة التأمين، ألا يتخطى عمر المؤمن عليه 65 عاما.

وثيقة تشمل التأمين حالة الوفاة الطبيعية والناتجة عن حادث

جدير بالذكر، أن وزيرة الهجرة قد أشارت إلى الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التي تسددها مجمعة التأمين في كل حالة، حيث تغطى الوثيقة حالة الوفاة بحادث بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن، ومن ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين.

كما تغطى وثيقة التأمين حالة الوفاة الطبيعية، ويشترط عند وقوع حادث أو وفاة إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.