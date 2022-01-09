التضامن: تلقينا 10 آلاف اتصال من موظفين للعلاج من الإدمان

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتزامن مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، عن أنّ هناك نحو 9 آلاف و977 موظفا تقدموا بطلبات للعلاج من الإدمان، وذلك بعد الاتصال بالخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة، في الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي 2021.

تجديد الدعوة لمرضى الإدمان للعلاج

‪ ‬‪ من جانبها أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه جرى تجديد الدعوة لمرضى الإدمان، حيث يمكن للموظف من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان، توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنّ الموظف يحق له التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنّه تقدم قبل نزول حملات الكشف في مقر عمله وخضوعه للتحليل.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يهدف لحماية الأرواح

وقال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، غرضه الحد من الحوادث القائمة، وحماية أرواح المواطنين، موضحا أنّ القانون قبل تنفيذه أتاح مهلة 6 أشهر، لإعطاء الفرصة لأي موظف مريض إدمان أو يتعاطى المخدرات، للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن في سرية تامة دون مساءلة قانونية.

توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة

وأكد مدير الخط الساخن، أنّه جرى توفير خدمات العلاج مجانا وفي سرية تامة، موضحا أنّ الموظف إذا تطوع وتقدم للعلاج حتى بعد إتمام التفعيل والعمل بقانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات، فلن يقع تحت طائلة القانون، وحال اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله، فسيتم اتخاذ قرار الفصل على الفور.