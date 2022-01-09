15 شرطا لجامعة الأزهر قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

وضعت جامعة الأزهر، مجموعة من الشروط والضوابط قبل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021- 2022، ومن بينها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعقيم والتنظيف المستمر لجميع لجان الامتحانات، حرصا من الجامعة على عدم انتشار فيروس كورونا داخل اللجان.

وترصد «الوطن» التعليمات التي وضعتها جامعة الأزهر، لأي طالب قبل بدء الامتحانات، كالتالي:

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر

1. ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

2. التنظيف المستمر لجميع لجان الامتحانات.

3. التشديد على عدم دخول أي طالب غير حاصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

4. تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للامتحانات على الوجه الأكمل.

5. التأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان؛ للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا.

6. ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

7. تواجد أعضاء الكنترولات المستمر أثناء الامتحانات.

8. تواجد أساتذة المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

9. تواجد طبيب وأماكن عزل بكل كلية تحسبا لأي طارئ صحي أثناء الامتحانات.

10. ضرورة تشكيل لجنة من كل كلية للإشراف على العملية الامتحانية بكل كلية على حدة لضمان حسن سير العمل أثناء الامتحانات وظهور النتائج بما يضمن الشفافية والنزاهة حرصا على مصلحة الطلاب.

11. التشديد من جامعة الأزهر على نشر التعليمات الخاصة بالامتحانات في لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية وعلى الصفحة الرسمية لكل كلية.

12. أدوات الحماية المناسبة والمتعلقات الشخصية من الكمامة الطبية وزجاجة المطهر وزجاجة المياه الخاصة به.

13. نزع الكمامة للمراقب للتعرف على هويته.

14. ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أثناء الامتحان، والطالب غير الملتزم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

15. ممنوع التدخين داخل قاعات اللجان أو في حرم الكلية.