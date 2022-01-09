وزير قطاع الأعمال: 200 ألف لكل عامل حد أدنى حال تصفية شركة أو مصنع

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة صرفت تعويضات لـ2000 عامل من شركة الحديد والصلب بحلوان بعد قرار التصفية، موضحًا أن الوزارة تسعى دائمًا للتطوير، ولديه قناعة بغلق أي مصنع أو شركة غير قابلة على مواكبة هذا التطور، مشيرًا إلى صرف 200 ألف جنيه كحد أدنى لكل عامل في الشركات التي سيتم إغلاقها أو تصفيتها.

مصر تنتج 7.8 مليون طن سنويًا من الأسمدة النيتروجينية

وأضاف «توفيق»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»، أن مصر تنتج 7.8 مليون طن سنويا من الأسمدة النيتروجينية ونستهلك 4 ملايين طن فقط، كما أن مصر خامس أكبر مصدر في العالم لسماد اليوريا وسادس أكبر منتج في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في التقسيط لمن يشتري السيارة الكهربائية.

تصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه جار قريبًا تصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية، فالسيارة الكهربائية المصرية توفر 6 آلاف جنيه للمواطن مقارنة بمثيلاتها بالبنزين، كما ذكر أنه جار تأسيس شركة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن السيارات الكهربائية في 600 موقع بـ3 محافظات، موضحًا أن السيارة الكهربائية توفر 180 ألف جنيه عن كل 300 ألف كيلو متر مقارنة بالسيارة البنزين، والدولة ستقوم بدعم نقدي بقدر 50 ألف جنيه لمن يقوم بشراء السيارة الكهربائية.