«قطاع طرق» يقتلون 200 على الأقل في نيجيريا

أعلنت حكومة نيجيريا، مساء اليوم، مقتل ما لا يقل عن 200 شخص بعدة هجمات نفذها مسلحون، وصفوا بـ«قطاع طرق» على مدار الأسبوع، في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا، وفق ما نقلت وكالة أنباء «فرانس برس».

وكانت حكومة نيجيريا، صنفت «قطاع الطرق»، يوم الأربعاء الماضي، إرهابيين، ما يعني فرض مزيد من العقوبات المشددة على منفذي تلك الهجمات ومن يدعمهم.

وزيرة الشؤون الإنسانية: 200 دفنوا بسبب عزو قطاع الطرق

ونقلت الوكالة تصريحات لوزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق، تقول فيها إن ما حدث «فاجعة. أكثر من 200 شخص دفنوا.. بسبب غزو من قطاع الطرق»، مضيفة في بيان رسمي: «نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم».

وقالت الوزيرة النيجيرية، إن هجمات قطاع الطريق تسببت في تشريد أكثر من 10 آلاف من الضحايا، بعد أن سويت منازلهم بالأرض، في حين لا يزال هناك عشرات في عداد المفقودين.

رئيس نيجيريا: الحكومة ستتخلص من هؤلاء الخارجين عن القانون

وأدان الرئيس محمد بخاري الهجمات بدوره، ووصفها بأنها «عمل يائس»، يرتكبه «قتلة جماعيين»، بتسببون في العرب لسكان الشمال الغربي الريفي في نيجيريا.

وأكد الرئيس النيجيري، أن الحكومة لن تتخلى عن هذه المجتمعات المحاصرة، والنيجيريين الآخرين، مؤكدا أن حكومته مصممة أكثر من أي وقت مضى على التخلص من هؤلاء «الخارجين عن القانون»، في رسالة طمأنة لأهالي تلك المناطق.

المسلحون هاجموا 10 قرى وأحرقوا المنازل بعد سرقتها

وقال سكان محليون، لوكالة أنباء فرانس برس، أن مسلحين اقتحموا، أمس، منطقتي أنكا وبوكويوم على مدى يومين وقتلوا 140 شخصا على الأقل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مئات المسلحين وصلوا على دراجات نارية وشنوا هجمات على 10 قرى في منطقتي أنكا وبوكويوم، يومي الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على السكان، كما نهبوا وأحرقوا منازل، بحسب روايات سكان تلك القرى.

ظروف وملابسات الاعتداءات التي ينفذها قطاع الطرق في نيجيريا

وباتت مثل هذه الاشتباكات في نيجيريا معتادة خصوصا في وسط وشمال غرب اليلاد خلال السنوات الماضية، وتكون بين مزارعين ورعاة ماشية من أجل السيطرة على بعض الأراضي.

ووسط تلك الاشتباكات تقوم عصابات تعرف بأنها «قطاع طرق» بعمليات قتل ونهب وخطف واسعة النطاق، كان آخرها مقتل 200 على الأقل بهجمات هذا الأسبوع.