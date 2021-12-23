مريهان حسين تتعاقد على مسلسل «قلب واحد» مع هاني سلامة

تعيش الفنانة مريهان حسين حالة من الانتعاش الفني، إذ تعاقدت علي مسلسل «قلب واحد» أمام الفنان هاني سلامة، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022.

تفاصيل مسلسل قلب واحد

يقدم هاني سلامة شخصية رجل قانون، يعمل في السلك القضائي، ويخوض العديد من الأحداث التي سنراها علي مدار حلقات المسلسل، ومن المقرر بدا التصوير في شهر يناير القادم.

تفاصيل مسلسل أنا وهي

وتنتظر الفنانة مريهان حسين عرض مسلسل«أنا وهي»، المقرر عرضه خلال أيام المقبلة، من بطولة احمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، سلوى محمد علي، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أعمال مريهان حسين

وفي سياق أخر، تواصل مريهان حسين حاليًا تصوير مسلسل «نقل عام»، المقرر عرضة خلال الأيام المقبلة، من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محى الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، إخراج عادل أديب.

ويعرض حاليًا مسلسل «ستات بيت المعادي» لميرهان حسين على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل بطولة كنده علوش، إنجى المقدم، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدى، أميرة العايدى، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة.