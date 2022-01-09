الجامعات: التوسع في إجراء الاختبارات الإلكترونية لسرعة إعلان النتائج

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021- 2022، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة التوسع في الاختبارات الإلكترونية المميكنة بنظام البابل شيت، وكذلك التصحيح الإلكتروني.

الاختبارات الإلكترونية سبب سرعة تصحيح الامتحانات

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالعديد من الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى الشديد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن؛ أبرزها التأكيد على ضرورة منع دخول الطلاب غير المطعمين إلى الامتحانات، والتوسع في إجراء الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، والالتزام بتطبيق قانون تنظيم الجامعات في مجابهة ظاهرة الغش سواء الجماعي أو الإلكتروني.

سرعة تصحيح الامتحانات

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على ضرورة تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري أول بأول، وذلك لإعلان نتائج الفصل الدراسي بحد أقصى بعد أسبوعين من انتهاء فترة الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الكنترولات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الفرق الدراسية بالكلية، مؤكدا على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الكلية قررت الإسراع في تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لإعلان النتائج بحد أقصى خلال الأسبوع الثاني من الترم الجديد.