تحرك برلماني لمواجهة ضعف الإنترنت قبل امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

حذّر أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من تكرار أزمات ومشكلات انقطاع الإنترنت وخطوط تشغيل التابلت، مع امتحانات التيرم للصفين الأول والثانوي التي تتم إلكترونيا، لافتا إلى أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات التيرم التي تبدأ قريبا، لتلافي المشكلات التي حدثت في السنوات الماضية، والممثلة في تعطل السيستم.

تجربة إلكترونية لاختبار سيستم الامتحانات

وقال حتة لـ«الوطن»، إنّه سيتقدّم بطلب إحاطة للتأكيد على إتمام التجربة الإلكترونية، لتوفير الجهد والتوتر والمصروفات على أسر الطلاب، وتجربة السيستم بنفس قوة الضغط، خاصة أنّ عدد الطلاب معروف في الصفين الأول والثانوي، مطالبا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء الامتحانات الإلكترونية على التابلت، إذا لم تكن الوزارة مستعدة لها، والعودة للامتحان الورقي.

وأضاف عضو «اتصالات النواب»، أنّ مشكلات السيستم والتابلت، وعدم امتلاك المدارس للقدرات التكنولوجية، ومشكلات خطوط تشغيل التابلت من بعض شركات الاتصالات لتشغيل الإنترنت متكررة، موضحا أنّ الوزير اتفق مع شركات الاتصالات على أن يكون الخط بـ10 جنيهات، وبه باقة إنترنت غير كافية: «الشركات تنصح الأهالي بالاشتراك في باقات أعلى لتوفير الإنترنت لأبنائهم على التابلت وضمان عدم انقطاعه، ما يمثل مشكلة كبيرة ويكلف الأهالي والمواطنين مصروفات إضافية تسبب أعباء جديدة، فضلا عن نفقات ومصروفات الدروس الخصوصية ومراكز الدروس الخصوصية».

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكد حتة، أنّ امتحانات التيرم على الأبواب، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت قبل فترة جدول امتحانات التيرم أو منتصف العام للسنة الدراسية الحالية (2021 - 2022)، موضحا أنّ امتحانات الصف الأول الثانوي، تعقد في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022 إلكترونيا داخل المدارس.

إجراءات احترازية لمواجهة متحورات كورونا

وطالب النائب، بتأمين اللجان وفرض الإجراءات الاحترازية، خاصة مع الانتشار الكبير لمتحورات كورونا الجديدة، ووجود خطة معلنة من وزارتي التربية والتعليم والصحة، لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.