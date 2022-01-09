انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

ينتظم عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ونفى عدد من رؤساء الجامعات وجود أي قرارات من الكليات بتعطيل الامتحانات، موضحين أن العمل منتظم بكل القطاعات وأن هناك استعدادات على قدم وساق لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، بجانب التشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين من دخول الامتحانات.

جامعة سوهاج: انتظام العمل بمختلف الكليات اليوم.. ولا توجد قرارات تعطيل الدراسة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على الانتظام الكامل للعمل بمختلف القطاعات والكليات بالجامعة وكذلك الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 المتوقع إجراؤها خلال الأسبوع الجاري بالعديد من الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكذلك تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع غير المطعيمن من دخول الامتحانات.

سوهاج: الجامعة نجحت في تطعيم 98% من منسوبيها

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة نجحت في تطعيم 98% من منسوبيها بمختلف الكليات، لافتا إلى أنه جرى تخصيص عدد من النقاط الفرعية والرئيسية لتطعيم الطلاب غير الحاصلين على اللقاح، وذلك خلال فترة امتحانات التيرم الأول.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على انتظام الامتحانات بكل الكليات اليوم، وأنه لا توجد أي قرارات لتعطيل الدراسة، موضحا أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز قاعات الامتحانات ووضع خطط التطعيم والتطهير الدوري للمنشآت والالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعمين للامتحانات، موضحا أن جميع الامتحانات إلكترونية.