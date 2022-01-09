انطلاق امتحانات الفصل الأول بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (صور)

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022، داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، اليوم الأحد، وسط تشديدات وتنفيذ كل التعليمات التي أقرتها وزارة التعليم العالي، حيال ضوابط الامتحان والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

لقاح كورونا والكمامة من شروط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتابع الدكتور السيد رشاد غنيم، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، بدء الامتحانات حيث قام بجولة داخل لجان امتحانات الفرقة الاولى بالمعهد، واطمئن على الطلاب والامتحان، مؤكدًا على المتابعة لحظة بلحظة لجميع لجان الإمتحان الفترة الصباحية والمسائية.

وشدد «غنيم» في تصريحات صحفية، على هامش بدء الامتحانات، على كل الطلاب بضرورة تنفيذ كافة ضوابط الإمتحانات، والتي تبدأ بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وذلك مع استمرار جائحة فيروس كورونا، حيث الالتزام الكامل بارتداء الكمامة داخل لجان الإمتحانات، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلام، مع التأكيد على متابعة اللجان لإزالة أي عوائق أمام الطلاب.

عميد المعهد الخدمة يحذر من الغش

وأكد «غنيم» تنفيذ التعليمات التي وضعتها إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والتنبيه الطلاب، بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ارتداء الكمامة أثناء الدخول وفي لجان الامتحانات، وعدم تزاحم الطلاب أثناء دخول اللجان، مع إحضار شهادة لقاح كورونا للطلاب، عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى وإن كان مغلق، ومنع تبادل الأدوات المكتبية داخل اللجان.

وشدد أنه تم التنبيه على الطلاب أنه في حال ضبط أى طالب وهو يغش أو الشروع بالغش يحال إلى الشئون القانونية بالمعهد مع حرمانه من دخول باقى مواد الامتحانات، مؤكدًا على تجهيز اللجان ومراقبي الإمتحانات والتأكد من تنفيذ كل التعليمات.