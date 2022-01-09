أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022.. وجدول اختبارات «تانية ثانوي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 يوم 23 يناير الحالي، ووفرت رابطا للحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي، مؤكدة أنّ جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة طوال عقد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات من أوميكرون.

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022.. الامتحانات إلكتروني وورقي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّها وفرت أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، موضحة أنّ امتحانات التيرم الأول لطلاب الصف الثاني الثانوية تضم قسمين، أحدهما إلكتروني، ويُصحح إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل نحو 70%؜ من درجة المادة، والثاني مقالي ورقي، يُوضع من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية، ويمثل باقي الدرجة للمادة 30%، ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وفي إطار سلسلة الخدمات التعليمية التي تقدمها «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور على مدار الساعة، نرصد في هذا الصدد طريقة معرفة أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أتاحت الوزارة أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي على نفس رابط الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة من خلال الضغط هنا.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، وجاء على هذا النحو:

يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022

1- اللغة العربية: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

2- تطبيقات الرياضيات: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، شعبة علوم، زمن الإجابة ساعتان ونصف.

3- الجغرافيا: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 عصرًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

امتحانات الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022

1- اللغنة الأجنبية الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

امتحانات الأحد الموافق 30 يناير 2022

1- جبر وتفاضل وحساب مثلثات: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

2- الأحياء: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 عصرًا، شعبة علمي، زمن الإجابة ساعتان.

3- الفلسفة والمنطق: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 عصرًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

امتحانات الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022

1- اللغة الأجنبية الثانية: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، شعبة عام، زمن الإجابة 3 ساعات.

2- الفيزياء: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، شعبة علمي، زمن الإجابة ساعتان.

3- التاريخ: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

امتحانات الخميس الموافق 3 فبراير 2022

1- الكيمياء: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، شعبة علمي، زمن الإجابة ساعتان.

2- علم النفس والإجتماع: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، شعبة أدبي، زمن الإجابة ساعتان.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 ستكون إلكترونية وورقية، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أوراح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.