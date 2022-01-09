توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من يوم من غدٍ الاثنين 10 يناير 2022، حتى الأربعاء 12 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد غدًا طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد.

أما يومي الثلاثاء والأربعاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة

وعن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، يتوقع الخبراء أن يكون نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف الخبراء، أنّ سقوط الأمطار ينحسر يوم الثلاثاء ليشمل مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وتنعدم الفرصة يوم الأربعاء، وتبقى الظاهرة المؤثرة هو نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.